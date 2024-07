Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta segunda-feira (29)

O dia 03 dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 promete muitas emoções, mas menos chances de medalhas que o último domingo (28), que terminou com três pódios (1 prata e 2 bronzes). Rafaela Silva (judô), seleção brasileira de vôlei e Bia Ferreira (boxe) são os principais nomes em disputas.

Mas os brasileiros do skate podem surpreender com possíveis conquistas no street masculino.

Veja a agenda do Brasil nesta segunda-feira (29) nos Jogos de Paris 2024