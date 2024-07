Análise do dia #02 de Paris 2024: domingo ruim para os cearenses

O segundo dia de competições nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 não foi bom para os dois cearenses que entraram em quadra. Ainda de madrugada no horário brasileiro, a seleção feminina de handebol perdeu para a Hungria de forma cruel: por 25 a 24, tomando um gol no último ataque do jogo, após liderar o placar a partida inteira.

A ponteira cearense Adriana Cardoso – a Doce - jogou alguns minutos e anotou dois gols, sendo um em um tiro de 7 metros (o pênalti do handebol) e outro de contra-ataque. Por outro lado, também desperdiçou um 7 metros e, pelo menos, dois ataques, não participando dos instantes decisivos do jogo. As brasileiras voltam à quadra nesta terça, 30, às 14h (de Brasília), para uma parada duríssima: encarar a atual campeã olímpica e mundial, França, na casa dela.

Legenda: Adriana Doce em jogo pelas Olimpíadas de Paris Foto: Aris MESSINIS / AFP

A segunda participação cearense no domingo foi de Thiago Monteiro, no tênis. No início da tarde, ele foi eliminado do torneio de simples pelo argentino Sebastian Baez – 18º do mundo - por 2 sets a 0 (6/4, 6/3), em 1 hora e 17 minutos de jogo.

Thiago acabou não repetindo o bom desempenho que havia tido em outros torneios de saibro desta temporada, como os masters 1000 de Madrid e Roma, e o ATP 250 de Bastad. A chave da derrota do cearense foi o fato de ele não ter aproveitado os sete break points que teve no jogo. Enquanto isso, o argentino só precisou de quatro chances de quebrar o serviço do brasileiro para aproveitar 50% delas.

O cearense ainda disputa o torneio olímpico de duplas, ao lado do paranaense Thiago Wild. Eles estreiam nesta segunda, 29, às 7h, contra Bublik/Nedovyesov, do Cazaquistão.