Olimpíadas 2024: cearense Thiago Monteiro vence com Thiago Wild nas duplas masculinas no tênis

Vitória cearense nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). O tenista Thiago Monteiro venceu a sua partida nas duplas masculinas no tênis. Ele e Thiago Wild superaram a dupla de cazaques Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov por 2 a 0.

A vitória rendeu uma classificação para a segunda rodada da chave de duplas. Nesta fase, Thiago Monteiro e Thiago Wild vão enfrentar os vencedores do confronto entre Alex de Minaur e Alexei Popyrin (Austrália) e Austin Krajicek e Rajeev Ram (Estados Unidos).

Legenda: Cearense Thiago Monteiro durante jogo de tênis Foto: Martin KEEP / AFP

O cearense Thiago Monteiro havia sido eliminado na chave simples do tênis masculino nas Olimpíadas 2024. Ele foi derrotado para o argentino Sebastian Báez, um dos atletas de destaque no cenário do tênis profissional masculino.

A dupla de Thiago Monteiro, Thiago Wild, também foi eliminado na chave do tênis masculino simples. Wild perdeu para Tomas Etcheverry por 2 sets a 0, perdendo também para um atleta argentino.