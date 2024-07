Olimpíadas 2024: Guilherme ‘Cachorrão’ fica fora da final dos 800m livre na natação

Guilherme Costa, o Cachorrão, foi eliminado nas semifinais dos 800 metros livres na natação nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). O brasileiro ficou na sexta colocação de sua bateria e não conseguiu terminar entre os oito melhores tempos gerais.

Com o resultado, Cachorrão não conseguiu se classificar para a final dos 800 metros livres masculino na natação nas Olimpíadas 2024. Anteriormente, ele já havia disputado a final dos 400 metros livres masculino nos Jogos Olímpicos 2024.

Legenda: Imagem do nadador do Brasil Guilherme “Cachorrão” Costa Foto: Luiza Moraes / COB

No resultado final da prova, Guilherme Costa ficou na 20ª colocação, entre 31 participantes. O tempo registrado pelo brasileiro foi de 7:54.41. A distância para o primeiro nadador classificado (oitavo colocado) foi de dez segundos.

Os oito classificados para a final foram Daniel Wiffen, Ahmed Jaouadi, Gregorio Paltrinieri, Elijah Winnington, Bobby Finke, Sven Schwarz, Luca de Tullio e David Aubry.

QUEM É GUILHERME COSTA ‘CACHORRÃO’

Guilherme Costa nasceu em 1998 e começou na natação profissional no Mundial de Esportes Aquáticos de 2017, em Budapeste, Hungria. Nos 1500m, o brasileiro ficou na 19º colocação. No Rio Open daquele ano, Guilherme quebrou o recorde sul-americano dos 1500 metros livres, com um tempo de 14m59s01.

Legenda: Guilherme Costa, Cachorrão, comemorando conquistas de medalhas nos Jogos Pan-Americanos Foto: Sátiro Sodré/CBDA

Cachorrão participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e quase quebrou o recorde sul-americano nas eliminatórias dos 400 metros livres, com o tempo de 3m45s99.

Sobre o apelido de Cachorrão, ele explicou em entrevista ao jornal Lance: " A origem (do apelido) é que eu estava de férias com uns amigos em Angra jogando bola. A bola caiu perto de um cachorro e ele me mordeu. A gente voltou no dia seguinte e o cachorro não estava, aí os amigos ficaram me zoando dizendo que ele morreu depois de me morder" - falou Guilherme.