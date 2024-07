Olimpíadas 2024: Brasil vence primeira partida de badminton feminino na história dos Jogos

O Brasil venceu uma partida no badminton feminino pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos. Juliana Viana derrotou Sin Yan Happy Lo, de Hong Kong, pela segunda rodada da fase de grupos, nesta segunda-feira, e tem chances de avançar às oitavas de final, mas depende do resultado do último jogo do grupo.

"Eu estou em choque", afirmou a atleta. "Vai cair a ficha quando eu esfriar mais o corpo. Eu tô muito emocionada e muito feliz por ter feito história", completou a brasileira, que venceu por 2 set a 0, em partida que durou 37 minutos, com parciais de 21/19 e 21/14.

Com o resultado, Juliana está em segundo lugar no Grupo D. São três atletas por grupo, e apenas uma avança para a próxima fase. Para garantir a vaga, precisa que a tailandesa Supanida Kathetong seja derrotada justamente pela adversária desta segunda-feira.

Além disso, é preciso de uma combinação específica, para que os critérios de desempate a favoreçam, já que todas do grupo teriam uma vitória. A partida que define a classificada será na terça-feira, às 14h30 (de Brasília).

Na primeira rodada, a tailandesa superou Juliana por 2 sets a 0, com resultados de 21/16 e 21/19. "Quando eu entrei, vi o ginásio lotado e percebi que eram Jogos Olímpicos, fiquei bem tensa", afirmou a atleta nascida em Teresina sobre sua estreia olímpica.

Ela chegou em Paris com o currículo de ter sido a primeira brasileira a vencer uma partida da modalidade ao nível mundial. Juliana tem 19 anos e é a número 50 do ranking internacional. No Grupo D da Olimpíada de Paris, estão também a 16ª (Supanida Kathetong) e 47ª (Sin Yan Happy Lo).

"Tô aproveitando muito. Eu realmente vivi o espírito olímpico, dentro e fora de quadra. Vi que é muito possível passar da fase de grupos, não é um bicho de sete cabeças. O objetivo é voltar e já começa a Olimpíada de Los Angeles-2028, no dia seguinte. O objetivo é este."