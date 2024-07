Bruna Takahashi perde nas oitavas do tênis de mesa e se despede de Paris-2024

A brasileira Bruna Takahashi está eliminada do torneio de simples de tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A despedida veio nas oitavas de final em jogo de altos e baixos contra a norte-americana Lily Zhang, que aproveitou os erros da favorita para fechar com 11/8, 11/7, 9/11, 8/11, 11/8 e 11/8.

Depois de grande estreia diante da nigeriana Offiong Edem, Bruna Takahashi entrou como favorita no jogo, mas não conseguiu encaixar seus golpes nos primeiros sets. Após três erros seguidos, saiu atrás do placar com 11 a 8. A cara fechada mostrava incômodo com seus golpes.

A norte-americana continuou comandando as ações e ampliou a vantagem com 11 a 7. A brasileira não conseguia superar os bons golpes da rival e ainda exagerava nas falhas, parando na rede ou mandando para fora.

Vibrando mais e sob recomendações de calma e concentração do seu treinador, Takahashi respirou fundo, voltou mais agressiva e reagiu, buscando igualdade por 2 a 2 na partida com 11/9 e 11/8.

Legenda: Bruna Takahashi Foto: © Gaspar Nobrega/COB

O quinto set seria decisivo para encaminhar a vaga na disputa melhor de sete. Mesmo com a americana mostrando nervosismo, a brasileira teve dois saques com 6 a 6 e voltou a cometer erros bobos. Também mandou a devolução para fora e ficou com 9 a 6 contra. Acabou perdendo por 11 a 8.

Mesmo em vantagem, a americana não escondia o nervosismo. Após bola fora, Lily pediu calma a ela mesma. Parecia incomodada com os gritos da brasileira e chegaram a se encarar. Bruna teve chances de abrir dois pontos algumas vezes, não aproveitou e viu a rival deslanchar no fim, com três match points. Takahashi salvou apenas um, se despedindo com 11 a 8. No fim, trocaram abraço caloroso mostrando espírito esportivo.