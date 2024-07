Quadro de medalhas das Olímpiadas 2024 atualizado: qual posição do Brasil?

O dia 03 dos Jogos Olímpicos 2024 terminaram com o Japão liderando o quadro de medalhas. A França é 2º lugar, acompanhado da China, em 3º. O Brasil aparece apenas em 18º, com três medalhas conquistadas no domingo.

Willian Lima (prata), Larissa Pimenta (bronze) e Rayssa Leal foram os únicos que integraram pódios nestes Jogos pelo Brasil, até o momento.

Veja o quadro de medalhas atualizado (29/07)

Japão: 6 ouros, 2 pratas, 4 bronzes França: 5 ouros, 8 pratas, 3 bronzes China: 5 ouros, 5 pratas, 2 bronzes Austrália: 5 ouros, 4 pratas Coreia do Sul: 5 ouros, 3 pratas, 1 bronze Estados Unidos: 3 ouros, 8 pratas, 9 bronzes Reino Unido: 2 ouros, 5 pratas, 3 bronzes Itália: 2 ouros, 3 pratas, 3 bronzes Canadá: 2 ouros, 1 prata, 2 bronzes Hong Kong: 2 ouros, 1 bronze

Qual a posição do Brasil no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (29/07)

O Brasil figura apenas na 18ª colocação, com 1 prata conquistada e dois bronzes.