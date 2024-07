Surfe feminino nas Olimpíadas: Tati Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva lutam por quartas

O surfe feminino chega ao seu momento decisivo nos Jogos de Paris 2024. Após a classificação de Gabriel Medina e João Chianca paras as quartas de final, agora é a vez das mulheres brasileiras, com Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva. As disputas começam a partir de 19h nas baterias, mas as brasileiras vão aguardar para competir.

Elas só entram a partir da bateria 6, com previsão para 21h48. Tati Weston-Webb enfrenta a americana Caitlin Simmers. Na bateria 7, logo em seguida, o encontro entre brasileiras. Luana Silva se defronta com Tainá Hinckel.

As vencedoras dos confrontos vão direto para as quartas de final e se aproximam da disputa por medalhas. Fique atento que os resultados serão atualizados neste link.