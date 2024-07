Surfe nas Olimpíadas 2024: Gabriel Medina enfrenta Kanoa Igarashi nas oitavas; acompanhe

As oitavas de final do surfe masculino ocorrem nesta segunda-feira (29), em Teahupo'o, no Taiti. O Brasil tem três representantes na disputa, que tem outros seis atletas.

O brasileiro Filipe Toledo disputou a segunda bateria contra o japonês Reo Inaba. Com o mar difícil, o brasileiro somou apenas 2.46 contra 6.0 do adversário, que garantiu vaga nas fase seguinte.

VEJA ORDEM DAS BATERIAS:

Alonso Correa (PER) x Jordy Smith (RSA) Reo Inaba (JPN) x Filipe Toledo (BRA) Griffin Colapinto (USA) x Kauli Vaast (FRA) Joan Duru (FRA) x Alan Cleland Quinonez (MEX) Gabriel Medina (BRA) x Kanoa Igarashi (JPN) João Chianca (BRA) x Ramzi Boukhiam (MAR) John John Florence (USA) x Jack Robinson (AUS) Ethan Ewing (AUS) x Connor O'Leary (JPN)

Acompanhe tudo sobre as oitavas de final do surfe nos Jogos de Paris 2024:

14h30 - É a vez da segunda bateria.

14h39 - Filipe Toledo na água.

14h40 - Felipe Toledo surfa usando capacete. O brasileiro enfrenta Reo Inaba, do Japão.

14h43 - A coisa não está boa. Nada de onda após cinco minutos de início da bateria.

14h44 - Atleta japonês consegue pegar um tubo, mas não sai.

14h49 - Inaba quebra a prancha e precisa trocar de equipamento.

14h50 - Nota de Reo Inaba: 2.17

14h51 - Toledo ainda não pegou nenhuma onda. Brasileiro espera boa chance.

14h54 - Japonês consegue a segunda onda. Inaba comemora bastante. Ele consegue a nota 3.17.

14h57 - Filipinho vai para a primeira onda. Brasileiro consegue o tubo, mas é derrubado e tem a prancha quebrada.

14h57 - Nota Filipinho: 1.43

15h02 - O tempo está acabando. Faltam seis minutos. Filipinho precisa de apenas 3.91 para garantir a liderança.

15h03 - Mais uma onda difícil para Filipinho. Brasileiro tem outra nota baixa (.0.97).

15h04 - Inaba consegue mais uma onda e consegue a nota 2.83. Assim, Filipinho precisa da nota 4.57 para avançar de fase.

15h06 - O brasileiro não consegue superar nota do japonês e está eliminado dos Jogos Olímpicos. Valeu, Felipinho!

16h04 - Daqui a pouco tem Gabriel Medina na água! Brasileiro vai disputar a bateria 5.

16h22 - Gabriel Medina enfrenta Kanoa Igarashi!

16h25 - Medina consegue 2.50 na primeira oda.

16h29 - Igarashi também tem chance. A nota é 0.73

16h30 - Medina consegue excelente onda e sai da prancha pedindo nota 10. Será que vem?