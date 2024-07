Esperança de medalha, Daniel Cargnin é eliminado na 1ª luta do judô nos Jogos Olímpicos de Paris

Uma das principais esperanças de medalha da delegação brasileira no judô, Daniel Cargnin foi surpreendido na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e terminou eliminado nesta segunda (29). O atleta, que foi bronze em Tóquio-2020, perdeu para o judoca Akil Gjakova, de Kosovo, na categoria até 73kg.

No tatame, Daniel viu o adversário sofrer duas punições e ficou em vantagem, mas terminou sofrendo dois waza-ari restando um minuto para fim do duelo. Assim, encerra participação na competição internacional.

O gaúcho de 25 anos era da categoria 66kg e subiu de peso no último ciclo olímpico, mudando de categoria. "Nada funcionou bem. É um dos poucos caras que tinha lutado no circuito e não tinha vencido. É difícil, mas levantar a cabeça e ficar com a minha família", lamentou em entrevista para a TV Globo.

Rival investigado

Legenda: Algoz do brasileiro, Akil Gjakova é procurado pela polícia de Kosovo em Paris 2024 Foto: Alexandre Loureiro / COB

Algoz do brasileiro, o atleta Akil Gjakova tem um mandado de prisão em aberto expedido pela polícia de Kosovo. O judoca é acusado de violência doméstica, sendo procurado pela polícia do país em abril.

Por meio de nota, a Federação de Judô do Kosovo defendeu Gjakova e ressaltou acreditar na inocência da lutador, que prometeu se entregar para as autoridades após os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com 28 anos, aparece em 17º no ranking mundial.