Olimpíadas 2024: Vitor Ishiy vence no tênis de mesa e avança às oitavas de final

O brasileiro Vitor Ishiy, 85º do ranking mundial de tênis de mesa, conseguiu um importante triunfo em sua estreia em simples nas Olimpíadas 2024. Ele venceu o australiano Nicholas Lum, 38º do mundo, por 4 sets a 0 (11/7, 11/5, 11/7 e 11/6).

"Acho que eu consegui impor bastante meu jogo", afirmou o brasileiro. "Ele teve dificuldade na recepção do meu saque. Isso me deu confiança o jogo inteiro", completou Ishiy, que vai enfrentar o alemão Dimitrij Ovtcharov, 14º colocado do ranking, nas oitavas de final.

O alemão foi vice-campeão nos Jogos de Tóquio, em 2021. "Eu só espero fazer o meu melhor e o resultado a gente vê. Só sei que será bem difícil", afirmou o brasileiro.