Skate masculino nas Olimpíadas 2024: acompanhe Kelvin Hoefler nas finais

O brasileiro Kelvin Hoefler, forte candidato a medalha no skate street masculino durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, garantiu classificação às finais na manhã desta segunda (29). Medalha de prata nos Jogos de Tóquio-2020, o skatista iniciou as baterias e assumiu a 6ª colocação geral na eliminatória - os oito melhores avançam para a decisão.

O brasileiro disputará uma medalha no skate street masculino nas Olimpíadas 2024, em Paris. As finais estão marcadas para começar às 12h (de Brasília).

O Brasil também teve outros dois skatistas nas eliminatórias, mas a dupla não avançou: Giovanni Vianna e Felipe Gustavo. A dupla participou da bateria 3, competiram juntos, e ficaram em 10º e 11º colocados gerais, respectivamente. Não atingiram uma pontuação importante por conta de erros no momento da 2ª etapa da prova, com manobras. Assim, se despedem da Olimpíada.

Como funciona a prova?

A prova de skate street masculino é dividida em duas etapas. Na 1ª, cada skatista tem direito a duas voltas na pista do circuito, com 45 segundos, e pode executar o máximo de manobras possíveis. O desempenho gera uma nota para cada movimentação, com a menor pontuação sendo descartada. Na 2ª, cada atleta tem a oportunidade de realizar cinco manobras específicas, e as três piores são descartadas. No fim, a pontuação geral é a somatória da 1ª com a 2ª etapa.

O modelo é adotado durante a fase eliminatória e também na final. A decisão então soma as duas pontuações gerais, com os três melhores classificados garantindo pódio e, consequentemente, as medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.

Único brasileiro com chance de classificação no momento, Kelvin Hoefler fez 265.24 pontos no geral. Na 1ª parte da prova, a maior nota foi 90.41, sendo o 1ª skatista do dia a superar a casa dos 90. Nas manobras, fez 85.53 e 89.30 nas principais.

Acompanhe o desempenho dos brasileiros no skate street

Kelvin Hoefler (Bateria 1)

Corrida 1: 86.48 (nota descartada)

Corrida 2: 90.41

Manobra 1: 0.00 (nota descartada)

Manobra 2: 73.98 (nota descartada)

Manobra 3: 85.53

Manobra 4: 0.00 (nota descartada)

Manobra 5: 89.30

Total : 265.24

: 265.24 Posição de momento na classificação: 6ª colocação geral (está se classificando)

Felipe Gustavo (Bateria 3)

Corrida 1: 26.29 (nota descartada)

Corrida 2: 64.67

Manobra 1: 93.22

Manobra 2: 00.00 (nota descartada)

Manobra 3: 00.00 (nota descartada)

Manobra 4: 00.00 (nota descartada)

Manobra 5: 00.00

Total : 157.89

: 157.89 Posição de momento na classificação: 11º colocado geral (eliminado)

Giovanni Vianna (Bateria 3)