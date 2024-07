Brasil x Quênia na estreia do vôlei feminino nas Olimpíadas 2024: veja horário e onde assistir

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei estreia na Olimpíada de Paris, nesta segunda-feira (29), às 8h, contra o Quênia. As meninas do Brasil que conquistaram duas medalhas de ouro e uma prata nos quatro últimos Jogos Olímpicos buscam retomar a hegemonia na categoria. O primeiro duelo na competição para o time de José Roberto Guimarães está marcado para a Arena Paris Sul.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão da TV Globo, SporTV 2 e Cazé TV (Youtube). Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

GRUPO DO BRASIL

A primeira fase das Olimpíadas conta com 12 seleções divididas em 3 grupos. O Brasil está no chave B da competição, que tem, além de Quênia, as seleções da Polônia e do Japão. Ao longo da primeira fase, os quatro times disputam entre si. Avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e, além disso, os dois melhores terceiros na classificação geral.

Bicampeão das Olimpíadas, com ouro conquistado em 2008 e 2012, o Brasil ficou com a prata em Tóquio 2020. A equipe chega para os Jogos depois de ficar na quarta posição da Liga das Nações. O time de José Roberto perdeu na semifinal para o Japão e, na disputa do bronze, foi derrotado pela Polônia.

Em busca de retomar a hegemonia na Olimpíada, a Seleção Brasileira conta com atletas experientes, como Gabi, Thaísa, Rosamaría e Carol.

FICHA TÉCNICA | BRASIL X QUÊNIA

Local: Arena Paris Sul, Paris-FRA

Data: 29/07/2024

Horário: 8h (Horário de Brasília)