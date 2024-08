Ginástica artística na Olimpíada de 2024: acompanhe final do solo com Rebeca Andrade

A ginasta Rebeca Andrade busca mais uma medalha histórica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta segunda-feira (5). A partir das 9h20 (de Brasília), a atleta entra em ação na final individual do solo na ginástica artística e tem como principal rival a norte-americana Simone Biles. Assim, tenta a 4ª medalha na competição após ser bronze por equipes, além de prata com o salto e também no individual geral.

Acompanhe a final do solo com Rebeca Andrade

No total, somando todas as participações nos Jogos, Rebeca é a brasileira que mais vezes subiu ao pódio e divide o recorde geral com Robert Scheidt e Torben Grael, da Vela, ambos com cinco. Além das conquistas de Paris-2024, faturou ouro no salto e prata no individual geral durante Tóquio-2020, um resultado inédito para o país.

Na fase classificatória da prova de solo atual, a melhor colocada foi a norte-americana Simone Biles, com nota de 14.600. Rebeca ficou logo atrás, na 2ª posição, com 13.900. A atual campeã é a norte-americana Jade Carrey, que não estará na decisão atual.

Como funciona a prova?

A final do solo na ginástica artística feminina conta com nove participantes. Todos terão a chance de realizar uma apresentação de tempo máximo de 90 segundos. Após a performance, os jurados irão emitir uma nota avaliando a dificuldade e a execução das atletas. As três melhores sobem ao pódio e faturam as medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.

As classificadas para a final são: Rebeca Andrade (BRA), Simone Biles (EUA), Jordan Chiles (EUA), Manila Esposito (ITA), Alice D'amato (ITA), Yushan OU (CHN), Rina Kishi (JAP), Ana Barbosu (ROU) e Sabrina Maneca-Voinea (ROU).

Onde assistir

A final será transmitida pela TV Globo, SporTV, Globoplay, além do canal da CazéTV, do YouTube.

Ficha técnica

Competição : final do solo na ginástica artística feminina

: final do solo na ginástica artística feminina Data: 5 de agosto, segunda-feira.

5 de agosto, segunda-feira. Horário: 09h23 (horário de Brasília)