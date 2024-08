Veja apresentação de Simone Biles que a deixou atrás de Rebeca Andrade na final da ginástica

Simone Biles, ginasta norte-americana, disputou com Rebeca Andrade a medalha de ouro na final do exercício de solo na ginástica artística nas Olimpíadas 2024, mas ficou atrás da brasileira e terminou com a medalha de prata.

A diferença entre as pontuações da brasileira e da norte-americana, no entanto, foi muito pequena: apenas 0.033 pontos. A apresentação de Biles aconteceu após a de Rebeca, já que a brasileira foi a segunda a se apresentar, enquanto Biles foi a sétima.

VEJA A APRESENTAÇÃO DE SIMONE BILES

Simone Biles é considerada uma das maiores atletas da história. Nesta segunda-feira (5), porém, ela não teve muito sucesso: ficou fora do pódio na final da trave de equilíbrio e ficou apenas com a prata na final do exercício de solo.