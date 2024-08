Veja apresentação de Rebeca Andrade que rendeu ouro no solo da Ginástica Artística da Olimpíada

A ginasta Rebeca Andrade fez uma apresentação histórica nesta segunda-feira (5) e garantiu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com nota de 14.166, superou a norte-americana Simone Biles, que ficou com a prata, em resultado inédito para o país. Assim, encerra participação na Olimpíada com quatro medalhas: conquistou também um prata no individual geral e no salto, além do bronze com a equipe brasileira.

Em Tóquio-2020, Rebeca Andrade foi ouro no salto e prata no individual geral. Deste modo, totaliza seis medalhas, assumindo a liderança do ranking geral do Brasil em pódios, superando Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, ambos com cinco.

Assista às apresentações de Rebeca Andrade no solo

Solo | Rebeca Andrade: 14.166

Confira as notas da final feminina do solo nos Jogos Olímpicos

Rebeca Andrade (Brasil): 14.166 (OURO) Simone Biles (EUA): 14.133 (PRATA) Chiles Jordan (EUA): 13.766 (BRONZE) Ana Barbousu (Romênia): 13.700 Sabrina Maneca-Voinea (Romênia): 13.700 Alice D’Amato (Itália): 13.600 Jordan Chiles (EUA): 13.600 Rina Kishi (Japão): 13.1666 Yushan OU (China): 13.000 Manila Esposito (Itália): 12.133