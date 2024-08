Rebeca Andrade se torna atleta mais vitoriosa da história do Brasil em Jogos Olímpicos; veja ranking

A ginasta Rebeca Andrade é a atleta do Brasil com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos entre homens e mulheres. Com a conquista da medalha de ouro na final do solo nos Jogos de Paris, nesta segunda-feira (5), a atleta atingiu a marca de seis medalhas, superando Robert Scheidt e Torben Grael, ambos da vela, e se tornando a líder do ranking geral do país.

Com 25 anos, a paulista se torna uma lenda do esporte nacional pelo alto desempenho e o ineditismo na modalidade para o povo brasileiro. Em Tóquio-2020, faturou ouro no salto e uma prata no individual geral. Já nos Jogos de Paris-2024, a atleta conquistou ouro no solo, duas pratas, sendo no individual geral e no salto, além de conquistar um bronze com a equipe brasileira.

Assim, se despede da competição. Chegou gigante e volta eterna. Uma jovem negra, de origem humilde, é o principal rosto de um país no esporte olímpico brasileiro. Uma mensagem de esperança, força e resiliência para uma nação calejada por novos ídolos.

Atletas do Brasil com mais medalhas em Olimpíadas

Rebeca Andrade | Ginástica : 6 (ouro e prata em Tóquio-2020; ouro, duas pratas e um bronze em Paris-2024)

: 6 (ouro e prata em Tóquio-2020; ouro, duas pratas e um bronze em Paris-2024) Robert Scheidt | Vela: 5 (ouro em Atlanta-1996 e Atenas-2004; prata em Sidney-2000 e Pequim-2008; e bronze em Londres-2012).

Torben Grael | Vela: 5 (ouro em Atlanta-1996 e Atenas-2004; prata em Los Angeles-1984; e bronze em Seul-1988 e Sydney-2000).

Isaquias Queiroz | Canoagem: 4 (ouro em Tóquio-2020; duas pratas e um ouro no Rio-2016)

Gustavo Borges | Natação: 4 (prata em Atlanta-1996 e Barcelona-1992; e bronze em Sydney-2000 e Atlanta-1996)

Serginho | Vôlei: 4 (ouro em Atenas-2004 e Rio de Janeiro-2016; e prata em Pequim-2008 e Londres-2012).

Mayra Aguiar | Judô: 3 (bronze em Tóquio-2020, Rio-2016 e Londres-2012)