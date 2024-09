Raquel Brito diz que Davi não participaria de 'A Fazenda' após BBB: 'Está tomando tarja preta'

Participante de 'A Fazenda 16', Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, revelou na madrugada desta quinta-feira (19) que o influenciador está passando por problemas de saúde mental. Segundo a peoa, o baiano não teria aceitado participar do reality da Record TV caso tivesse sido convidado.

Durante uma conversa com Camila Moura e Suelen Gervásio, Raquel Brito revelou detalhes sobre a convivência com o irmão. "A gente briga, mas na mesma hora se resolve", disse. Segundo ela, o campeão do BBB 24 não entraria no confinamento de A Fazenda no momento por questões psicológicas. "Davi não aceitava. Duvido". Camila Moura, então, supôs que Davi pudesse estar cansado após o BBB: "Já bateu a cota de reality no ano", afirmou.

Raquel esclareceu que não se trata de falta de vontade de Davi em participar de outro programa na televisão, mas sim de razões clínicas. A influenciadora disse que o irmão está muito afetado emocionalmente e que precisa reestabelecer a saúde mental para conseguir entrar em um novo reality show.

Segundo a peoa, Davi está fazendo um tratamento com medicação tarja preta para lidar com a mudança de vida após se tornar um milionário.

"Tá psicologicamente muito afetado. Ele tá tomando tarja preta. Quando você ganha milhões, sua vida muda. Muda em todas as formas. É gente que tá contra seu lado e vira contra você", desabafou Raquel.