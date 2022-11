Rapper Takeoff morre a tiros após briga em bar no Texas, nos EUA

O rapper norte-americano Takeoff foi morto a tiros em um bar na cidade de Houston, nos EUA, na madrugada desta terça-feira (1º), segundo informações do tabloide TMZ.

Até então, relatos preliminares apontam que o artista estava ao lado do também rapper Quavo, quando uma briga resultou em uma troca de tiros.

Fontes policiais ouvidas pelo próprio TMZ revelaram que Takeoff foi atingido por um disparo na cabeça e morreu ainda no local.

Briga com tiroteio

A troca de tiros começou em meio a briga, mas ainda não há informações sobre quantas pessoas teriam participado. Quavo não foi atingido, mas outras duas pessoas foram levadas ao hospital após terem sido baleadas.

Até então, os assessores do grupo Migos não comentaram o caso, apesar da confirmação da morte.

Grupo Migos

O grupo Migos se apresentaria na última edição do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, mas cancelaram o show algumas semanas antes do desembarque previsto em solo brasileiro. Os três já haviam vencido dois prêmios "Grammy", por melhor álbum de rap e melhor performance de rap, ambos em 2018.