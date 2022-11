Tom Brady fala sobre fim do casamento em podcast: 'focado em cuidar da minha família'

Após o fim do casamento com a top Gisele Bündchen, oficializado na sexta-feira (28), o jogador de futebol americano Tom Brady comentou o assunto no próprio podcast — o Let's Go, apresentado com Jim Gray e Larry Fitzgerald.

“Há muitos profissionais que passam por coisas com as quais precisam lidar no trabalho e em casa. A boa notícia é que é uma situação muito amigável e estou realmente focado em duas coisas: cuidar da minha família e dos meus filhos, e, em segundo lugar, fazer o melhor trabalho possível para ganhar jogos de futebol. Então, é isso que os profissionais fazem", explicou o jogador.

Tom Brady é pai de três filhos. Com a ex, Bridget Moynahan, ele teve John, de 15 anos. Com Gisele, ele teve Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9.

Divórcio midiático

Tom Brady explicou ainda que o fato do divórcio "acontecer na frente de muitas pessoas" levou o fim do relacionamento a outro nível de dificuldade.

Tom Brady Jogador de futebol americano Todos nós temos nossos desafios únicos na vida. Somos todos humanos. Fazemos o melhor que podemos. Tenho pais incríveis que sempre me ensinaram a maneira certa de fazer as coisas. Quero ser um ótimo pai para meus filhos e sempre tentar fazer as coisas da maneira certa também.

Gisele e Tom oficializaram a separação em stories do Instagram. Em acordo de divórcio, eles concordaram com a guarda conjunta dos filhos.

Conforme a revista People, uma fonte próxima a ela afirmou que, embora a separação tenha sido difícil no começo, "passou tempo suficiente para que Gisele esteja se adaptando".