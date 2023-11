Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Rivaldo são investigados por incentivo a atos golpistas

Rafaella Santos, irmã de Neymar, e o ex-jogador Rivaldo são alvo de uma investigação da Polícia Federal, a Operação Lesa Pátria, por suposto financiamento aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro na praça dos Três Poderes, em Brasília.

De acordo com informações da revista Veja, integrantes de milícias digitais prestaram depoimento à polícia no mês passado. Eles relataram proximidade com o cantor gospel Salomão Vieira, um dos acusados de organizar os ataques, que teria confidenciado a identidade de alguns de seus financiadores. Os nomes de Rivaldo e Rafaella Santos teriam sido citados durante a oitiva.

Segundo um dos homens que prestou depoimento, Rivaldo teria colaborado com R$ 50 mil. A irmã de Neymar também teria contribuído, mas os valores não foram revelados. No período eleitoral de 2022, ela chegou a declarar que votava em Bolsonaro, assim como Neymar declarou publicamente seu voto na época.

Rafaella Santos se pronunciou sobre o caso por meio de sua assessoria em nota enviada à Veja. Ela afirmou que não conhece nem fez qualquer envio de dinheiro a Salomão. Já a defesa de Rivaldo confirmou que o ex-jogador fez duas doações em novembro do ano passado a pedido do cantor gospel, mas que os valores não ultrapassam os R$ 2 mil.