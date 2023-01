Rafael Cardoso pede para sair de novela após divórcio repercutir, diz site

O ator Rafael Cardoso pediu à TV Globo para deixar o elenco da próxima novela das 18h, devido à repercussão do seu divórcio. A informação foi reportada pelo portal Notícias da TV.

Rafael foi escolhido para interpretar Gaspar, o vilão da novela 'Amor Perfeito', com estreia prevista para março. Segundo fontes próximas ao artista, ele teria pedido para deixar a trama alegando cansaço.

A intenção do galã seria sair dos holofotes e descansar a imagem. Ele constantemente é alvo de paparazzis e tema de notícias após dar fim ao casamento de 16 anos com Mariana Bridi.

O ex-casal confirmou o término no início de dezembro do ano passado, com diversas especulações sobre traições do ator. À época, Rafael confirmou que a ex-esposa o "perdoou de várias coisas", mas, aparentemente, teria se cansado da situação.

Novo affair

Nesta semana, Rafael foi flagrado aos beijos com uma nova affair, a modelo Vivian Linhares. A primeira vez que a dupla foi clicada junto ocorreu no Festival Spanta, evento onde Mari também estava.

Após a aparição do novo casal, Bridi fez publicações que internautas classificaram como indiretas. Nesta terça-feira (24), ela postou um trecho da música "Flowers", de Miley Cyrus, que está no topo das paradas musicais e foi escrita como crítica ao ex Liam Hemsworth, após traições.

Anteriormente, Mariana compartilhou um texto sobre liberdade feminina, separação e maternidade. No desabafo, ela inicia falando sobre sororidade entre as mulheres.