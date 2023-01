Regiane Alves brinca sobre semelhança com aluna da USP acusada de golpe

A atriz Regiane Alves foi bastante comparada na internet com Alicia Dudy Veiga, a estudante de medicina da USP acusada de roubar quase R$ 1 milhão que seria para a formatura da turma.

Em seu perfil no Twitter, segunda-feira (23), ela reforçou com bom humor que não tem nada a ver com o caso. “Reforçando aqui que não tenho nada a ver com essa história de dinheiro de formatura da USP”, escreveu.

Os seguidores logo a responderam: “Quando vi, tive que olhar 2x para entender que não era você’, disse um.

“Para quem é capaz de roubar seus próprios avós, eu não duvidaria”, disse outra seguidora, fazendo referência à Dóris, personagem de Regiane na novela “Mulheres Apaixonadas”.

Atualmente, Regiane está no ar na Globo na novela “Vai na Fé”. Compara à atriz, Alicia tem 25 anos e é presidente da comissão de formatura da turma 106 do curso de medicina da USP.

A estudante já confessou que desviou o valor de R$ 937 mil arrecadado para a festa de formatura da turma. Ela teria dito que caiu num golpe por uma corretora de investimentos.