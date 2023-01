Após golpe, alunos de medicina da USP fazem vaquinha para financiar festa de formatura

Vítimas de um golpe feito por uma colega de turna, os alunos de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) seguem tentando realizar a festa de formatura avaliada em quase R$ 1 milhão.

Agora, os alunos começaram um financiamento coletivo para arrecadar R$ 927 mil. Aqueles que doarem mais de R$ 1,5 mil receberão um convite para a festa. O valor máximo para ser doado é de R$ 9 mil.

Os futuros médicos também apelam, nas redes sociais, para que artistas façam doações.

ENTENDA O CASO

Uma estudante de 25 anos é investigada pela Polícia devido à suspeita de desvio de R$ 920 mil da comissão de formatura da turma de Medicina, na Universidade de São Paulo (USP). A jovem já foi associada à lavagem de dinheiro e estelionato em outro caso no último ano.

Sobre a situação entre os estudantes da USP, um boletim de ocorrência foi aberto na terça-feira (10) por um aluno da turma após a descoberta do golpe.

O denunciante informou aos policiais que a estudante se apropriou do montante de quase R$ 1 milhão arrecadado para a festa de formatura dos futuros médicos no fim de 2023. Ela teria dito que caiu num golpe por uma corretora de investimentos.

Em conversa com O Globo, a delegada do caso, Zuleika Gonzales, afirmou que a jovem foi questionada diversas vezes se ela teve auxílio de outra pessoa. O depoimento da jovem, que durou cerca de 4h30, aconteceu na última quinta-feira (19), e Alicia negou todas as vezes que foi questionada se teve ajuda.