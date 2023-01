Aluna que desviou quase R$ 1 milhão de formatura afirma ter aprendido a investir na internet

A aluna é investigada por desviar quase R$ 1 milhão da comissão de formatura de Medicina da USP, Alicia Dudy Muller, disse que agiu sozinha ao desviar o dinheiro arrecadado por colegas da faculdade para a festa de formatura.

Em conversa com O Globo, a delegada do caso, Zuleika Gonzales, afirmou que a jovem foi questionada diversas vezes se ela teve auxílio de outra pessoa. O depoimento da jovem, que durou cerca de 4h30, aconteceu na última quinta-feira (19), e Alicia negou todas as vezes que foi questionada se teve ajuda.

Em conversa com a delegada, a jovem afirmou que aprendeu, sozinha, a fazer investimentos na internet, e teria "tirado (informações) da cabeça dela".

"Ela alega no interrogatório que não estava contente com a aplicação feita pela empresa (de formatura). Então, ela teria retirado esse dinheiro para ela mesma fazer esses investimentos. Sendo que ela não tinha nenhuma experiência em finanças. Ela foi perdendo dinheiro e, a partir daí, no meio do caminho ela começou a se apropriar", disse a delegada.

Alicia teve a quebra de sigilo bancário decretada pela Justiça, cuja posse está com os responsáveis pela investigação.

ENTENDA O CASO

Uma estudante de 25 anos é investigada pela Polícia devido à suspeita de desvio de R$ 920 mil da comissão de formatura da turma de Medicina, na Universidade de São Paulo (USP). A jovem já foi associada à lavagem de dinheiro e estelionato em outro caso no último ano.

Sobre a situação entre os estudantes da USP, um boletim de ocorrência foi aberto na terça-feira (10) por um aluno da turma após a descoberta do golpe. As informações foram apuradas pelo Estadão.

O denunciante informou aos policiais que a estudante se apropriou do montante de quase R$ 1 milhão arrecadado para a festa de formatura dos futuros médicos no fim de 2023. Ela teria dito que caiu num golpe por uma corretora de investimentos.