Onde assistir aos filmes do Oscar 2023? Veja lista

O Oscar 2023 anunciou os indicados ao prêmio nesta terça-feira (24) e, automaticamente, a busca para conferir todas as produções já entrou na meta de todos os cinéfilos. A verdade é que alguns deles ainda nem chegaram nas salas dos cinemas brasileiros, mas outros já estão disponíveis no streaming.

Ainda que os concorrentes já tenham sido conhecidos, o maior prêmio do cinema ao nível mundial ainda tem um tempo até ocorrer. Este ano a cerimônia será realizada no dia 12 de março, mais uma vez no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles.

Pensando nisso, reunimos uma lista completa de onde conferir alguns dos indicados que devem ser exaltados durante a cerimônia da Academia. Alguns dos destaques vão para 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', 'Os Banshees de Inisherin' e 'Nada de Novo no Front'.

Confira a lista completa:

Prestes a estrear

Alguns dos filmes indicados ao Oscar 2023 sequer foram exibidos no circuito cinematográfico brasileiro. Isso porque o prêmio considera as produções lançadas em 2022 e no início deste ano.

Apesar disso, a ansiedade por alguns deles já toma conta de diversos tópicos nas redes sociais. São eles:

Tár (26 de janeiro)

Os Banshees de Inisherin (2 de fevereiro)

Triângulo da tristeza (16 de fevereiro)

The whale (23 de fevereiro)

Entre Mulheres (2 de março)

Nos cinemas pelo Brasil

Enquanto isso, outros destaques do prêmio já foram conferidos - e exaltados - por diversos críticos e até pelo público. 'Avatar: O caminho da água', por exemplo, já arrecadou mais de US$ 2 bilhões em todo o mundo com bilheteria.

Veja alguns para assistir agora:

Aftersun (também no Mubi)

Avatar: O caminho da água

Babilônia

Os Fabelmans

Gato de botas 2: O último pedido

Nos streamings

Por fim, alguns dos filmes citados para a premiação já foram lançados no cinema e foram para o streaming, enquanto vários deles já ganharam as plataformas em questão mesmo antes de chegar a uma sala escura com tela gigante.

Por conta disso, organizamos onde cada um deles pode ser conferido na lista abaixo:

Apple TV+

Passagem

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo (para locação)

Disney+

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

Le Pupille

Red: Crescer é uma fera

Pantera negra: Wakanda para sempre (a partir do dia 1º de fevereiro)

HBO Max

Batman

Elvis



Navalny

Mubi

Aftersun

Netflix

Bardo, falsa crônica de algumas verdades

Blonde

Como cuidar de um bebê elefante

O efeito Martha Mitchell

A fera do mar

Glass Onion

Nada de novo no front

Pinóquio por Guillermo del Toro

RRR

Paramount+

Top Gun: Maverick

Prime Video

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo (para locação)

Argentina, 1985