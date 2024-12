Rachel Sheherazade tira Tom Cavalcante no amigo secreto da Record e elogia: 'pedaço de mau caminho'

A Record realizou, na segunda-feira (23), o tradicional especial de fim de ano, no programa “Família Record 2024”. Durante o especial, aconteceu um amigo secreto entre os principais contratados da emissora.

Um dos momentos curiosos foi quando Rachel Sheherazade entregou o presente da brincadeira ao humorista Tom Cavalcante.

“Adoro bastante essa pessoa, e já há bastante tempo. Não é de agora”, começou ela. “É o Tom”, gritou um dos convidados.

“Essa pessoa, ela é bonita por dentro e por fora”, continua Rachel, quando alguém novamente grita, brincando: “Então não é Tom”.

Rachel resolveu defender o colega: “Eu acho, pessoalmente, Tom Cavalcante um pedaço de mau caminho”. Após o elogio, Tom até desfilou na frente dos colegas.

Depois de vários elogios, Rachel acabou confirmando que Tom era realmente seu amigo secreto. Um dos presentes dados pela jornalista ao colega foi uma caixa com clássicos de Charles Chaplin, além de uma caneca, um livro com a biografia do humorista e um kit pipoca.

Ticiane Pinheiro, Carolina Ferraz, Ana Hickmann, e Adriane Galisteu foram alguns dos nomes que também participaram do amigo secreto da emissora.

Fim do contrato

Apesar de ter participado do especial, Rachel Sheherazade confirmou que não teve seu contrato renovado com a Record e deixará a emissora neste final de dezembro.