Quem saiu do MasterChef ontem? Veja como foram as provas dessa terça (8)

Seiji foi o eliminado do episódio dessa terça-feira (8) da 10ª temporada do MasterChef. O engenheiro de produção errou o ponto do nhoque ao preparar um cordeiro, prato afetivo para o jurado Rodrigo Oliveira, e acabou saindo da atração.

O cozinheiro amador acredita que a pressão em participar do programa foi a principal vilã durante a sua trajetória. "Acho que toda essa pressão mexeu muito com a minha cabeça. Esse mix de coisas diferentes me confundiu e fui me atropelando. [...] Acho que não teve nenhum momento em que consegui, de fato, fazer um prato que me representa aqui dentro", disse ao portal da Band.

O erro no ponto de cozimento do nhoque, receita que costuma fazer com frequência, deixou Seiji decepcionado. "Sabia o tempo todo que eu estava fazendo errado, sabia que não deveria ter feito na panela de pressão".

PROVAS DO PROGRAMA

Nessa terça-feira, os participantes receberam caixas misteriosas, que continham 10 ingredientes selecionados por chefs renomados que já passaram por outras temporadas do programa. O desafio foi usar os insumos para preparar uma receita.

Luma venceu a prova ao receber a caixa com as escolhas de Dadá dos Santos e garantiu um pin dourado. Pelo desempenho negativo, Danilo, Dielen e Jucy tiveram uma desvantagem na prova de eliminação: cinco minutos a menos do tempo total.

A última dinâmica trouxe os pratos que marcaram os aniversários dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira: coelho, paella e cordeiro, respectivamente. Cada competidor sorteou o nome de um avaliador e teve que fazer um prato livre usando o ingrediente.

Emanuel foi o único participante que fez uma receita que agradou o trio de chefs, rendendo-lhe um pin dourado. Danilo, Seiji e Wilton foram os piores, e o engenheiro de produção acabou sendo eliminado.