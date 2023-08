Gil do Vigor relata confusão com passageira em aeroporto: ‘atacado’

O ex-BBB Gil do Vigor usou o Twitter, nesta terça-feira (8), para relatar uma situação que viveu no aeroporto. Antes de embarcar em um voo com destino a Recife, ele disse ter sido “atacado” por uma passageira porque ele estava cantando um louvor na fila.

“Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: ‘Não venha cantar dentro do avião feito um maluco’. E eu esperando ela falar que estava brincando e ela não falou. Gente, o que aconteceu com as pessoas? A alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar porque hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração”, escreveu ele na rede social.

Nos comentários da postagem, as opiniões dos seguidores se dividiram. Uns concordaram com a mulher, já outros apoiaram Gil. “Respeitar o espaço alheio em público é antes de tudo uma questão de civilidade. Nem a sua e nem a dela. Bota um fone e cante para você”, escreveu uma pessoa.

“Uma amargurada, isso sim”, publicou outra. “Essas pessoas precisam dar uma vigorada na própria vida. Ajude-as, migo. Você tem o dom”, acrescentou mais um.

A cantora e ex-BBB Pocah também deixou um comentário na postagem, relembrando a frase de Gil que viralizou em uma briga com ela, no BBB 21. “Eu, hein. Você não veio do lixo para perder para basculho, meu amor”, publicou a artista.