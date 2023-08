Marcius Melhem se torna réu por assédio sexual contra atrizes; relembre o caso

O humorista Marcius Melhem virou réu por assédio sexual contra três das oito mulheres que o acusaram do crime, em inquérito aberto na Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio (Deam). A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, realizada na tarde desta terça-feira (8). As informações são da Veja.

Ainda cabe recurso, e uma ação foi protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o portal Metrópoles, os depoimentos que embasaram a ação do Ministério Público são das atrizes Carol Portes e Gerogiana Góes, além de outra funcionária que pediu para não ser identificada.

A defesa de Melhem alega que o "princípio de promotor natural" foi ferido, uma vez que a promotora Isabela Jourdan foi escalada para atuar no caso.

O ministro Gilmar Mendes é o responsável pelo processo desde o mês passado. Segundo a publicação, caso ele concorde com a reclamação, os atos da Jourdan serão anulados, com impacto direto na denúncia aceita hoje pela juíza.

Os advogados o ex-chefe do humor da Rede Globo vão recorrer da decisão. Em nota, a defesa de Melhem comentou o caso. (Leia abaixo)

"A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas. Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assédio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-Diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a Magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei", diz a nota.

ACUSAÇÕES DE ASSÉDIO

A primeira denúncia contra Marcius Melhem foi divulgada em dezembro de 2020. A atriz Dani Calabresa deu detalhes sobre dois assédios sofridos em 2017, quando Melhem já atuava como diretor humorístico da emissora. Depois do relato de Calabresa, outras vítimas denunciaram atitudes do humorista.

Oito mulheres, todas ex-subordinadas de Melhem na Globo, o acusam de assédio sexual e moral, em episódios ocorridos entre 2010 e 2019. Segundo a Revista Piauí, todas prestaram depoimento à promotora Gabriela Manssur, coordenadora da Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

Os fatos teriam acontecido nos mais variados locais, entre eles, os Estúdios Globo, a casa onde trabalhavam os redatores dos programas de humor da emissora e o bar Vizinha 123, em Botafogo, onde testemunhas sustentam que a atriz Dani Calabresa foi assediada por Melhem na saída do banheiro.

Um inquérito policial sobre o caso foi aberto em 2020. Melhem rebateu as acusações, mas admitiu que pode ter errado com algumas das mulheres que o denunciaram.