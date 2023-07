Quem foi eliminado do 'No Limite'? Veja os destaques do programa de quinta (20)

Pipa foi a 2ª eliminada do "No Limite 2023" em episódio exibido nesta quinta-feira (20). A vice-campeã da primeira edição do reality foi a mais votada entre os colegas de equipe no Portal da Eliminação.

Após perderem a Prova da Imunidade, a Equipe Urucum teve que votar entre si para decidir quem sairia do programa. A gaúcha de 52 anos levou cinco votos, contra três de Guilherme.

"Esse não é um jogo de gênero, então façam as alianças certas", desabafou Pipa antes de deixar o programa.

Retorno após 23 anos

Pipa retornou ao reality de sobrevivência 23 anos após ter participado da primeira edição do programa, no ano 2000.

Na atração exibida duas décadas atrás, a gaúcha mostrou-se determinada, chegando a disputar a final do programa contra Elaine, vencedora da edição. Durante o embate, realizado no mar e em falésias, a dupla teve que recuperar uma caixa lançada por um helicóptero e acender uma pira.

Ao Gshow, a vice-campeã revelou que a maior dificuldade naquela edição não foi enfrentar as provas físicas, mas controlar a mente, tendo que manter o foco para conseguir continuar forte na disputa pelo prêmio.

“Escutar o seu silêncio, o autoconhecimento. As suas características são muito afloradas. Não precisa vestir personagem, [o programa] potencializa suas próprias características, os seus valores, a sua educação, a história que carrega", afirmou ao site.