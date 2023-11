Quem foi eliminado do 'Masterchef Profissionais'? Veja como foram as provas dessa terça (31)

Vinicius foi o participante do "MasterChef Profissionais" eliminado nessa terça-feira (31). A caixa de bombons e trufas preparada pelo competidor foi avaliada negativamente pelos jurados.

Para o cozinheiro, ele fez o seu melhor no reality show. "É isso que me tranquiliza. [...] Eu nunca saí pensando que faltou alguma coisa, porque isso, sim, me frustraria. Mas, na medida em que faço melhor, não é mais comigo, é com o julgamento de três chefs capacitados que vão falar se isso foi o suficiente ou não."

PROVAS DO PROGRAMA

Os participantes tiveram que preparar os pratos de dois menus criados pela chef Helena Rizzo e servi-los aos amigos e familiares deles. Bárbara e Yuri se dividiram nos pratos principais, Franklin e Moisés ficaram com as sobremesas, e Vinicius com as entradas.

Franklin foi o escolhido para subir ao mezanino, após ter tido o melhor desempenho.

No segundo desafio dessa terça-feira, os competidores tiveram que entregar uma caixa com dois tipos de bombons e dois tipos de trufas. Além dos avaliadores do programa, participou da banca de jurados para a prova o chocolatier Alê Costa.

Bárbara foi a melhor e subiu ao mezanino com Moisés. Vinicius e Yuri fizeram os piores doces da noite, e o primeiro foi eliminado.