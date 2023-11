Expulsa de A Fazenda, Rachel Sheherazade ganha programa próprio em plataforma de vídeos

Rachel Sheherazade assumirá um programa semanal em seu canal, no Kwai. O anúncio foi feito nas redes sociais da jornalista e da plataforma de vídeos. O programa terá exibição todas às quartas, às 18h, e sextas, às 19h30, e irá receber convidados, além de falar sobre acontecimentos do reality show A Fazenda. Sheherazade foi expulsa do reality após agredir a peoa Jenny Miranda.

"Deixei nos meus stories a novidade do "Fala Sheherazade", que estreia amanhã, às 18h, lá no meu canal do Kwai. A gente vai entrevistar a nossa musa Gretchen. O que vocês acharam? Que perguntas vocês gostariam de fazer pra ela? O que vocês acham dessa ideia de ter o canal agora?", questionou os mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

Ao Notícias da TV, a marca comunicou que essa é a primeira parceria exclusiva com a jornalista após a saída do reality. Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil, informou que a marca está feliz com a contratação da jornalista. "Queremos entregar uma experiência complementar ao reality show, com conteúdos que você só encontra no Kwai", contou.

Expulsão de A Fazenda 15

Expulsa de "A Fazenda 15" após afastar o rosto de Jenny Miranda com a mão em uma briga, Rachel pediu para voltar ao programa em live realizada em seu Instagram no domingo (22).

No entanto, a direção do reality ainda não se manifestou sobre o assunto. Sem aceitar sua expulsão, ela falou ainda que Jenny também deveria ter sido retirada da atração.

"Já que era pra me expulsar, tinha que expulsar a Jenny Miranda também. Ela é agressiva e veio pra cima de mim colocando em risco a minha integridade física", afirmou, dizendo que não deveria ser comparada à "pessoa daquele tipo" e "dessa laia".