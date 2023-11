Quem está na roça? Veja como foi a sexta votação de 'A Fazenda'

Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shay e Márcia Fu estão na versão preliminar da sexta roça em "A Fazenda" 2023. A zona de eliminação começou a ser formada na noite dessa terça-feira (31) e, com exceção de Nadja, que foi vetada, um dos demais competidores pode se livrar ao vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (1º).

Com o resultado da dinâmica pelo chapéu, a berlinda estará finalizada e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no ao vivo de quinta-feira (2).

INDICAÇÃO DA FAZENDEIRA

O fazendeiro da semana Lucas indicou Jenny para a zona de eliminação. Segundo o peão, ela faz acusações graves contra os participantes e é mentirosa.

"Ela cria um discurso mentiroso, deixa as pessoas em dúvida do que aconteceu, mas ela esquece que tá sendo gravado também", declarou. Jenny afirmou que já esperava a indicação e declarou que Lucas é seu adversário direto.

QUEM VOTOU EM QUEM

Márcia Fu votou em Alicia X;

WL votou em Nadja;

Henrique votou em Nadja;

Jenny votou em Nadja;

Lily Nobre votou na Nadja;

Alicia X votou em Tonzão Chagas;

Jaquelline votou em Tonzão Chagas;

Kally Fonseca votou em Tonzão Chagas;

André Gonçalves votou em Alicia X;

Cezar Black votou em Tonzão Chagas;

Yuri Meirelles votou em Nadja;

Radamés votou em Nadja;

Nadja Pessoa votou em Alicia X;

Sander votou em Nadja;

Tonzão Chagas votou em Nadja;

Shay votou em Tonzão Chagas.

PODER LARANJA

Com oito indicações, Nadja foi a mais votada e ocupou o segundo banco. Tonzão ganhou o poder de anular quatro votos, e escolheu anular de Shay, Alicia X, Cezar Black e Jaqueline. Os peões que tiveram o voto anulados tiveram a chance de votar novamente.Alicia X escolheu votar em Nadja, Black em André, Jaqueline em Lily e Shay em André.

Apesar das mudanças, o resultado não mudou, e Nadja seguiu para o segundo lugar da roça.

RESTA UM E PODER

Mais votada pela casa, a influenciadora pôde escolher alguém da Baia para compor a berlinda e escolheu Shay. "Uma pessoa que mente muito, que é manipuladora", justificou.

Nesta semana, devido ao poder branco, não teve resta um. Na verdade, Sander pôde indicar alguém para ir direto para a roça e vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu enviar Márcia Fu para a zona de eliminação, e vetou Nadja Pessoa.