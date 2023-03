Que horas o Big Fone vai tocar hoje, quarta-feira (1º)?

O Big Fone vai tocar no BBB 23 às 18h30 desta quarta-feira (1º). Quem atender a ligação do temido telefone terá que indicar duas pessoas ao paredão, entre todos os participantes. Quem for indicado, não participa da Prova do Líder de quinta-feira (2).

O momento será mostrado ao vivo em um flash na programação da TV Globo.

Um dos emparedados, porém, poderá se salvar. O Big Fone tocará novamente neste próximo sábado (4) e quem atender vai salvar um dos indicados. Caso a pessoa emparedada atenda, pode de salvar, se desejar.

Durante a formação do paredão no domingo (5), a pessoa salva vai ter o poder de indicar alguém ao paredão. As novidades foram divulgados pelo reality show na tarde desta quarta.