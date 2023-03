Fred Nicácio se emociona ao descobrir que foi vítima de intolerância religiosa: 'muito grave'

Fred Nicácio se emocionou na noite dessa terça-feira (28) após descobrir ter sido vítima de intolerância religiosa dentro do Big Brother Brasil 23. O médico e influenciador foi eliminado com 62,94% dos votos.

Nicácio conversou com Patrícia Ramos e Vivian Amorim no bate-papo BBB, no GloboPlay. As apresentadoras mostraram o momento em que os outros participantes, Cristian, Key e Gustavo, falam sobre a religião do médico.

“Isso é intolerância religiosa. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso aniquila pessoas. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Eu jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo. E é muito sério você associar religiões de matrizes africanas com maldade, desejos ruins. O que há de mal nisso? Eu quero que alguém levante a voz e me diga”, disse Fred Nicácio sobre os comentários dos outros participantes.

Decepção

Fred Nicácio participou do Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos e viu vídeos de Key Alves e Gustavo fazendo comentários sobre ele para outras pessoas da casa.

Na entrevista, o médico disse estar decepcionado com a dupla, de quem ele era próximo no reality show.

“Eu sentia algo diferente desde a segunda liderança, mas não esperava”, disse ele.

“Como a gente tem muita interferência de sentimentos, a gente sente muita coisa, mas eu quis ignorar isso. Minha intuição me dizia, mas preferi silenciar porque eu não tinha provas. Mas decepção não mata, ensina a viver”, acrescentou ele.

Após assistir aos vídeos, Fred Nicácio também disse haver entendido a eliminação de Gustavo. “Mais uma vez, Brasil, vocês vendo pessoas sendo traíras pelas costas. Agora entendo porque Gustavo saiu e não eu”.

O médico ainda revelou pretender levar Gustavo e Key para a vida, após o reality, mas que agora iria reavaliar.

Qual a religião de Fred Nicácio?

Fred Nicácio tem o culto de Ifá como sua religião. Segundo ele, a crença “traz o culto à natureza como sua principal divindade”. “Então, a cada contato que tenho com a natureza, eu tenho a chance de poder cultuá-la e gozar dessa bênção que é poder vê-la. A maior manifestação da vida é a própria natureza”.

O culto de Ifá faz parte da tradição iorubá, um dos maiores grupos étnicos africanos, com origem na região da atual Nigéria. Os ensinamentos e pregações são realizados em forma de poesia. São mais de 1096 poemas que tratam de mitologia, ética, história e o desenvolvimento de virtudes.