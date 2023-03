Quem fará intercâmbio no BBB 23? Conheça participantes do 'La Casa de Los Famosos'

O intercâmbio entre o BBB 23 e o reality show "La Casa de Los Famosos" já foi confirmado pelo diretor do programa brasileiro, Boninho, mas ainda não há informações sobre qual participante será enviado ao Brasil.

Atualmente com 12 competidores, a atração em espanhol da emissora norte-americana Telemundo, tem vários famosos, inclusive dois atores conhecidos pelos brasileiros: Patrícia Navidad, ou Paty Navidad, que atuou em telenovelas exibidas no País, como "A Feia Mais Bela" (2006), e Arturo Carmona, que trabalhou em "Lágrima de Amor" (2012) e "Cuidado com o Anjo" (2009).

Um dos confinados da atração da TV Globo também deve ser enviado para a "La Casa de Los Famoso".

Abaixo, conheça cada um dos participante do reality show internacional.

Participantes de 'La Casa de Los Famosos'

Paty Navidad

Foto: divulgação

Atriz e cantora mexicana já atuou em produções de sucesso, como "Marimar" (1994), "Por Ela Sou Eva" (2012), "A Feia Mais Bela" (2006) e "Canavial de Paxiões" (1996).

Arturo Carmona

Foto: divulgação

Ator mexicano que atuou em produções como "Lágrima de Amor" (2012) e "Cuidado com o Anjo" (2009).

'La Materialista'

Foto: divulgação

Yameiry Infante, que se autodenomina "La Materialista" ("A Materialista", em tradução livre), é uma cantora e atriz dominicana.

José Rodríguez

Foto: divulgação

O colombiano é bailarino e modelo que ganhou popularidade ao participar do programa "Acapulco Shore", da MTV.

Aylin Mujica

Foto: divulgação

Atriz cubana que já atuou em produções como "La Madame" (2013) e "Los Miserables" (2014).

Pepe Gamez

Foto: divulgação

O ator mexicano é solteiro e já atuou em diversas produções, entre elas "Mariposa de Barrio" (2017).

Dania Méndez

Foto: divulgação

Influenciadora de beleza e comportamento que já participou de outro realities, como o "Acapulco Shore".

Osmel Sousa

Foto: reprodução

O empresário cubano-venezuelano de concursos de beleza é ex-presidente da Organização Miss Venezuela.

Raúl García

Foto: divulgação

Mexicano anônimo que entrou no reality antes dos demais candidato famosos, ao participar de um votação do público semelhante a Casa de Vidro do BBB.

Madison Anderson

Foto: divulgação

Modelo e atriz porto-riquenha-americana eleita Miss Universo Porto Rico 2019, que terminou como 1ª vice-campeã do Miss Universo 2019.

Diego Soldano

Foto: divulgação

Ator argentino conhecido pelo trabalho em "La Patrona" (2013), "Las Trampas Del Deseo" (2013) e "Los Miserables" (2014).

Samira Jalil

Foto: divulgação

Apresentadora de TV argentina que também entrou primeiro do programa, antes do participantes famosos, e foi escolhida pelo público para continuar na disputa, assim como Raúl García - dinâmica semelhante à Casa de Vidro do reality brasileiro.

QUEM VOCÊ QUER NO INTERCÂMBIO DO BBB 23?

