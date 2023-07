Que horas começa 'Vai Na Fé'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (12)

A novela 'Vai Na Fé' desta quarta-feira (12) vai ao ar às 19:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Chega a hora do depoimento de Theo.

Resumo completo de 'Vai Na Fé' desta quarta-feira

Clara é repreendida pelo Juiz e, ao sair da sala de audiência, presta declarações para o blog de Érika. Lumiar se surpreende com o comportamento hostil de Dora. Ricardo interroga Vanessa e mostra o vídeo que fez para comprometer as declarações da moça. Dora é agressiva com Fábio e Lui.

O médico de Dora sugere que Lumiar procure ajuda psicológica. Dona Neide destrói a reputação de Sol na audiência. Chega a hora de Theo prestar seu depoimento. Érika se insinua para Theo. Bruna discute com Jairo. O Juiz chega a uma decisão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.