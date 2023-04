Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (24)

A novela 'Travessia' desta segunda (24) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Dante oferece apoio a Ari, com a condição de que não minta.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (24)

Helô e Stenio não encontram Creusa. Yone avisa a Helô que terá que liberar Ari por causa do habeas corpus. Guida implora a Brisa para não processar Rudá. Leonor diz a Cotinha que descobriu que Guerra não viajou no ano em que Chiara nasceu. Pilar e seus comparsas estão com Creusa como refém.

Karina se desespera ao saber que Joel confrontará Bruna. Helô deduz que os bandidos raptaram Creusa. Dante oferece apoio a Ari, com a condição de que não minta. A atriz Bruna diz a Joel que não conhece nenhuma Karina.

O pedófilo chantageia Karina, dizendo que venderá as fotos e vídeos da adolescente. Stenio e Helô acessam pela TV o link enviado pelos bandidos e se deparam com Creusa amarrada a uma cadeira.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.