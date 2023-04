Quem saiu do BBB 23? Larissa é a 18ª eliminada com 49,98% dos votos

Larissa Santos foi a última eliminada do Big Brother Brasil 23 na noite deste domingo (23). A atriz disputou o 18º Paredão do reality com Aline Wirley e Bruna Griphao.

Em resultado apertado, Larissa recebeu 49,98% dos votos do público para deixar o programa. Já Bruna teve 41,95% das escolhas. Aline foi a menos votada, com 8,07% dos votos.

No tradicional momento de apostas antes da eliminação, Amanda foi a escolhida para palpitar, já que era a única não emparedada. Ela apostou uma ficha em cada uma das emparedadas.

O prêmio final do programa é de R$ 2.880.000,00.

Com a última eliminação, Aline, Amanda e Bruna estão na final do programa. A grande ganhadora será revelada no programa ao vivo de terça-feira (25).

Último Paredão

O último Paredão do BBB 23 foi formado na noite de sexta-feira (21). Amanda foi a última participante a deixar a última prova do BBB 23 e, com isso, garantiu automaticamente um lugar na final do programa.

A dinâmica foi de resistência. Bruna e Larissa foram as primeiras eliminadas. Aline foi a penúltima a sair, após mais de 17 horas de prova. Com isso, as três se enfrentaram na berlinda.