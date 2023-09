Que horas começa 'Todas as Flores'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

A novela 'Todas as Flores' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 22:20, após 'Terra e Paixão'. Nesse capítulo, Zoé revela para Vanessa gravidez de Maíra.

Resumo completo de 'Todas as Flores' desta sexta-feira

Vanessa expulsa Zoé da maternidade e pede que ela suma de sua vida. Jéssica se revolta na fazenda e Maíra se preocupa com futuro do seu bebê. Zoé é avisada sobre gravidez de Maíra. Judite acusa Zoé de estar envolvida no sumiço de Maíra e apela pra que ela ajude a filha.

Vanessa tenta se reaproximar de Rafael. Rominho, Jéssica e Maíra planejam fuga da fazenda. Zoé revela para Vanessa que Maíra está grávida de Rafael.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 22:20, na Rede Globo.