Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (18) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marino avisa a Antônio que o produtor será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Aline ou alguém de sua família.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' deste sábado

Marino avisa a Antônio que o produtor será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Aline ou alguém de sua família. Ramiro leva Aline à força para um local ermo, onde Antônio amedronta a professora com ameaças. Ramiro demonstra preocupação com Aline, após deixá-la sozinha na estrada a mando do patrão.

Caio ameaça Antônio. Aline chora ao chegar em casa. Agatha defende Antônio das acusações de Jonatas. Agatha flagra Aline guardando uma arma, que foi dada por Gentil para a defesa da professora e sua família.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.