Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (14)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (14) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Ramiro descobre que Vinícius está vivo.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Caio teme que Antônio possa fazer algum mal a Aline. Vinícius comenta com Iraê que tem medo de descobrir a pessoa que é de verdade. Vinícius toma banho de rio com Iraê. Ramiro observa Vinícius no rio e descobre que o geólogo está vivo. Hélio critica as atitudes de Agatha e acaba discutindo com a mãe. Luigi escuta Ramiro contar a Antônio que Vinícius está na aldeia.

Marino ajuda Jurecê a enganar Antônio, fingindo que era ele quem estava com Iraê no rio. Antônio repreende Ramiro por ter mentindo sobre o geólogo estar vivo. Luigi estranha ao saber por Petra que Hélio terminou com ela. Antônio observa Irene chorando. Irene avisa a Angelina que voltará para a mansão em breve.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.