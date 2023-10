Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (5)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta-feira (5) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aline descobre que terá que deixar sua casa e suas terras.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quinta-feira

Aline acusa Irene de ter usado Vinícius para enganá-la. Anely cancela conta do site Hot Girl. Agatha diz a Angelina que dará um jeito de Antônio ficar com as terras de Aline só para ele, afastando Irene. Aline pede um tempo para Caio. Gladys desabafa com Andrade sobre sua situação com Tadeu. Aline avisa a Jussara que cancelou seu casamento. Jurecê aconselha Caio a esperar o tempo de Aline.

Aline expulsa Antônio e Irene de suas terras. Zezinho aceita a proposta de Kelvin para ser sócio do bar. Luigi avisa a Caio que escutou Antônio orientar Ramiro contra Aline. Rodrigo comunica a Aline que o Juiz negou o pedido de cassação da liminar e avisa que ela terá que deixar sua casa e suas terras.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.