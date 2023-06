Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (29)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta (29) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio avisa que não medirá esforços nem dinheiro para entender o motivo pelo qual o corpo de Agatha não está no caixão.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUINTA (29)

Antônio avisa que não medirá esforços nem dinheiro para entender o motivo pelo qual o corpo de Agatha não está no caixão. Caio exige que Marino descubra o que aconteceu com o atestado de óbito de Agatha. Jonatas observa Aline com Daniel e comenta com Gentil.

Jonatas diz a Aline que está decepcionado com ela. Graça diz a Gladys que está grávida. Ademir elogia Lucinda. Caio conta a Daniel que está apaixonado por Aline. Daniel exige que Aline se afaste de Caio.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.