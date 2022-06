Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (24)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (24), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Zefa afirma a Tadeu que Guta não o ama e que o interesse de Tenório é pelos bois de José Leôncio.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sexta (24)

Tadeu elogia as cabeças de gado de Tenório, sem saber que o pai de Guta roubou os animais da fazenda de José Leôncio. Mariana não aceita o convite de Irma para ir ao Pantanal.

Nayara e Gustavo voltam para casa. Guta diz aos pais que não vai se casar com Tadeu. Tadeu discute com José Leôncio e exige do pai o dinheiro pelo seu trabalho como peão. Trindade garante a Tibério que Irma não gosta mais de José Lucas. Irma e Gustavo conversam sobre a situação de Mariana.

Juma recusa a visita de José Lucas a sua tapera. Zefa afirma a Tadeu que Guta não o ama e que o interesse de Tenório é pelos bois de José Leôncio. Tenório diz a Maria Bruaca que o casamento de Guta não dará certo.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

