Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (3)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (3). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo. O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com as notícias que mais repercutiram na semana.

Entre os destaques do dominical, está a estreia da série “Que África é essa - o Fantástico na terra-mãe”, que mostra as pluralidades e inovações do continente. No programa, Maju apresentará conversas que teve com especialistas e personalidades referências na inovação e desenvolvimento no Quênia e Gana.

Além disso, a atração exibe o último episódio da série 'Planeta Terra', que mostra os heróis que lutam para reescrever o futuro de espécies ameaçadas.

Veja também Zoeira Felipe Titto vende mansão de R$ 30 milhões por falta de espaço para criar animais Zoeira Lucilene Caetano, ex-apresentadora da Band, está grávida e internada com influenza e pneumonia

Que horas começa o Fantástico hoje (3)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h30.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta.