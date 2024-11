Lucilene Caetano, ex-apresentadora da Band, está grávida e internada com influenza e pneumonia

A ex-apresentadora da Band, Lucilene Caetano, 40, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, após ser diagnosticada com influenza B. Segundo o boletim médico da jornalista, enviado à revista Quem, ela precisou de cuidados intensivos por causa de uma pneumonia.

No comunicado, o hospital informa que Lucilene está com 16 semanas de gestação e que o bebê está bem. "A paciente segue estável, tomando antibiótico endovenoso. Respira espontaneamente e está realizando fisioterapia respiratória", diz a nefrologista e intensivista Mariza Silva Ramos Loesch, que assina o boletim.

Jornalista pediu orações

Nas redes sociais, ela, que está grávida pela quarta vez, compartilha a rotina no hospital e pede orações dos seguidores. "Estou emocionada com todas as mensagens que já li. Gente que me conhece e gente que não me conhece pessoalmente rezando. Orando. Me sinto especial e abençoada por estar passando por tudo isso, pois sei que esse testemunho também está convertendo muitos corações. Cristo está trabalhando em minha cura. Nossa Senhora está intercedendo por mim, não tenho dúvida", disse ela.

Lucilene pediu que os que a seguem continuem rezando por ela e pela filha. "Não está sendo nada fácil. Queria estar em casa com meus filhos, minha família. Inclusive, neste fim de semana, teríamos uma viagem. Todos, por favor, coloquem meu nome nas intenções das Santas Missas que forem e dos Santos Terços que rezarem", insistiu.