Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (13)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (13). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo. O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com reportagens especiais e as notícias que mais repercutiram na semana.

Entre os destaques do dominical, estão uma nova série que investiga as disputas que colocam famílias em pé de guerra. O primeiro episódio aborda por que a fortuna da grande artista Tarsila do Amaral está bloqueada pela Justiça. É a estreia de ‘A Parte Que Me Cabe’.



No novo episódio de ‘Planeta Terra’, são desvendados os códigos secretos de um inseto campeão da diversidade e uma linguagem cheia de significados.

Veja também Zoeira TV Globo anuncia novo telejornal nas manhãs de sábado em 2025 Zoeira Gkay abre venda de ingressos para a Farofa em Fortaleza, mas vagas se esgotam em poucas horas

Que horas começa o Fantástico hoje (13)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h30.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta.