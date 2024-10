Gkay abre venda de ingressos para a Farofa em Fortaleza, mas vagas se esgotam em poucas horas

A influenciadora digital Gkay colocou ingressos à venda para a Farofa, que acontece de 3 a 5 de dezembro, em Fortaleza, mas as vagas se esgotaram em poucas horas. Por três dias de evento, os interessados desembolsaram R$ 1.500.

No site, a festa é descrita como “a maior Farofa da Gkay da história”. Com os ingressos, o público poderá curtir o evento, porém em uma área separada dos famosos. O local da festa ainda será divulgado.

Ontem, Gkay fez uma festa com amigos influenciadores em sua casa, o Open Farofa, para celebrar a venda de ingressos para o público, e mostrou os detalhes no Instagram. O evento contou com cenários, balões e até um tapete rosa.

A Farofa acontece desde 2017 e sempre reúne famosos amigos de Gkay, e shows de diversas atrações. Em 2021, inclusive, Xand Avião e Solange Almeida cantaram juntos no palco sucessos do Aviões do Forró após anos separados.